В приграничной зоне в Узбекистане разбился афганский военный самолет

Возникает множество домыслов, когда в тревожное время бегства афганского президента на границе с Узбекистаном разбивается самолет ВВС Афганистана. Как сообщается, военный самолет разбился на границе с Узбекистаном в Сурхандарьинской области.
Он уточнил, что авария произошла накануне.
Тем временем, в аэропорту Кабула люди гибнут, пытаясь зацепиться за шасси вылетающих самолетов, эвакуирующих иностранцев.
Тысячи афганцев заполонили аэропорт в надежде покинуть страну после захвата власти "Талибаном". Аэропорт Кабула приостановил выполнение гражданских рейсов.
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