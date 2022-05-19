В приграничной зоне в Узбекистане разбился афганский военный самолет

13:36 16 августа Киев, Украина

Возникает множество домыслов, когда в тревожное время бегства афганского президента на границе с Узбекистаном разбивается самолет ВВС Афганистана. Как сообщается, военный самолет разбился на границе с Узбекистаном в Сурхандарьинской области.

"Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС, в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее", - сообщил начальник информационной службы Минобороны Узбекистана Бахром Зульфикаров.

Он уточнил, что авария произошла накануне.

Тем временем, в аэропорту Кабула люди гибнут, пытаясь зацепиться за шасси вылетающих самолетов, эвакуирующих иностранцев.

Тысячи афганцев заполонили аэропорт в надежде покинуть страну после захвата власти "Талибаном". Аэропорт Кабула приостановил выполнение гражданских рейсов.