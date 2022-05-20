В пригороде Одессы задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать 7-летнюю девочку

Под Одессой, ранее судимый за имущественные преступления 23-летний молодой человек, пытался изнасиловать 7-летнего ребенка.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось в конце прошлой недели.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось в конце прошлой недели.
Крики ребенка услышала прохожая, она забрала его у злоумышленника и позвала на помощь односельчан и полицейских, которые были неподалеку.
Мужчину сразу задержали и поместили в следственный изолятор. В рамках уголовного производства, начатого по факту покушения на изнасилование, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость подозреваемого. После получения ее результатов будет приниматься процессуальное решение, в том числе по факту нанесения жертве телесных повреждений (порезов и прочего).
Злоумышленнику сообщено подозрение по ч. 3 ст. 15 и ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины.
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