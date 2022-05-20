В пригороде Одессы задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать 7-летнюю девочку

19:43 16 августа Киев, Украина

Под Одессой, ранее судимый за имущественные преступления 23-летний молодой человек, пытался изнасиловать 7-летнего ребенка.



Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось в конце прошлой недели.

"Мужчина увидел девочку на улице в полдень недалеко от ее дома. Злоумышленник затащил ребенка в заброшенную постройку, ударил стеклянной бутылкой по голове и порезал руку, чтобы запугать и присмирить. После этого начал потерпевшую раздевать…", - проинформировали в главке.

Крики ребенка услышала прохожая, она забрала его у злоумышленника и позвала на помощь односельчан и полицейских, которые были неподалеку.