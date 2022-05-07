В Приднестровье "минируют" школы, автостанции, университеты

16:38 04 мая Киев, Украина

Так называемое "министерство внутренних дел" непризнанного Приднестровья заявило о получении писем о "заминировании" более 20 заведений.

Об этом сообщает Newsmaker.



4 мая в "МВД" заявили, что сообщения о якобы заминировании поступили на все автостанции региона, городским судам Тирасполя и Бендер, администрациям Рыбницы и Бендер, нескольким школам, Приднестровскому институту искусств, университету им. Шевченко и его филиалам, теплоэнерго в Бендерах.

"На большинстве объектов проверки уже завершены, взрывные устройства не обнаружены", - добавили в ведомстве.