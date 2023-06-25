В прибрежных водах одного из пляжей Одесчины произошел взрыв

В результате взрыва в прибрежных водах одного из пляжей Одесчины, один человек погиб.
Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Юг.
Игнорируя запрет, пренебрегая мерами безопасности, местный житель решил поплавать в море, подчеркивают в командовании. Зайдя в воду, мужчина взорвался на неизвестном устройстве.
Игнорируя запрет, пренебрегая мерами безопасности, местный житель решил поплавать в море, подчеркивают в командовании. Зайдя в воду, мужчина взорвался на неизвестном устройстве.
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