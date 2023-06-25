В прибрежных водах одного из пляжей Одесчины произошел взрыв

19:25 15 июля Киев, Украина

В результате взрыва в прибрежных водах одного из пляжей Одесчины, один человек погиб.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Юг.



Игнорируя запрет, пренебрегая мерами безопасности, местный житель решил поплавать в море, подчеркивают в командовании. Зайдя в воду, мужчина взорвался на неизвестном устройстве.