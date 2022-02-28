В пожаре сгорел 6-летний мальчик. Горе-отец задержан

05:53 06 Октябрь Киев, Украина

 
В квартире на проспекте Правды в Подольском районе Киева после пожара полицейские обнаружили тело 6-летнего мальчика.

Об этом информирует отдел коммуникации Национальной полиции столицы в Facebook.

Позже стало известно, что 35-летний отец забрал ребенка в гости, а когда мама пришла забирать 6-летнего мальчика, отец ее не пустил в квартиру.

Он напустил угарного газа в комнату и поджег кровать ребенка. К тому же, он вел себя неадекватно и не открывал дверь спасателям и правоохранителям.

Отец оказался бывшим военным. Подозреваемого задержали правоохранители.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственный отдел Подольского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.