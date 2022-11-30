В Посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв. В МИДе рассказали детали

16:01 30 ноября Киев, Украина

В посольство Украины в Испании поступил конверт, во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта. В результате взрыва комендант получил незначительные ранения, ему оказывается медицинская помощь. Остальные сотрудники посольства не пострадали.
 
По данным местного издания Correodelaaxarquia, в полдень в полицию поступил вызов с сообщением о взрыве в посольстве. Туда поступило письмо, адресованное на имя посла в Испании Сергея Погорельцева.
 
В полиции сообщили, что взрывчатка в конверте была самодельной. Правоохранители активировали антитеррористический протокол и оцепили территорию, где расположено посольство. На месте уже работают испанские правоохранители и пиротехнические службы.
 
В связи с этим инцидентом Дмитрий Кулеба поручил усилить безопасность во всех посольствах, а также обратился к испанскому коллеге принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение. 
"Министр также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии", - отметил Николенко.