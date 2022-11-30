В Посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв. В МИДе рассказали детали

16:01 30 ноября Киев, Украина

посольство Украины в Испании поступил конверт, во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта. В результате взрыва комендант получил незначительные ранения, ему оказывается медицинская помощь. Остальные сотрудники посольства не пострадали.

По данным местного издания Correodelaaxarquia, в полдень в полицию поступил вызов с сообщением о взрыве в посольстве. Туда поступило письмо, адресованное на имя посла в Испании Сергея Погорельцева.

В полиции сообщили, что взрывчатка в конверте была самодельной. Правоохранители активировали антитеррористический протокол и оцепили территорию, где расположено посольство. На месте уже работают испанские правоохранители и пиротехнические службы.

В связи с этим инцидентом Дмитрий Кулеба поручил усилить безопасность во всех посольствах, а также обратился к испанскому коллеге принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение.