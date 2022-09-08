В результате ракетных ударов по Харькову возник масштабный пожар

07:46 08 сентября Киев, Украина

Ночью оккупанты нанесли удары по инфраструктурным объектам сразу в двух районах города Харьков.

Об этом мэр города Игорь Терехов написал в Telegram.



На одном из мест прилетов вражеских ракет начался мощный пожар.

"Около 12 ночи ракетные удары по Харькову. Один - в Салтовском районе, второй - в Холодногорском",- сообщил Терехов

В Салтовском районе попали в критически важный для жизнеобеспечения города объект, именно на нем в результате возник пожар. В Холодногорском районе ракета попала в одно из предприятий Харькова.



В настоящее время ведется уточнение информации о разрушениях от прилета, а также о наличии или отсутствии пострадавших от ударов россии.