В результате ракетных ударов по Харькову возник масштабный пожар

07:46 08 сентября Киев, Украина

Ночью оккупанты нанесли удары по инфраструктурным объектам сразу в двух районах города Харьков.

 
Об этом мэр города Игорь Терехов написал в Telegram.

На одном из мест прилетов вражеских ракет начался мощный пожар.
 
"Около 12 ночи ракетные удары по Харькову. Один - в Салтовском районе, второй - в Холодногорском",- сообщил Терехов
 
В Салтовском районе попали в критически важный для жизнеобеспечения города объект, именно на нем в результате возник пожар. В Холодногорском районе ракета попала в одно из предприятий Харькова.

В настоящее время ведется уточнение информации о разрушениях от прилета, а также о наличии или отсутствии пострадавших от ударов россии.