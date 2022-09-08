В результате ракетных ударов по Харькову возник масштабный пожар

Ночью оккупанты нанесли удары по инфраструктурным объектам сразу в двух районах города Харьков.
Об этом мэр города Игорь Терехов написал в Telegram.
На одном из мест прилетов вражеских ракет начался мощный пожар.
На одном из мест прилетов вражеских ракет начался мощный пожар.
В Салтовском районе попали в критически важный для жизнеобеспечения города объект, именно на нем в результате возник пожар. В Холодногорском районе ракета попала в одно из предприятий Харькова.
В настоящее время ведется уточнение информации о разрушениях от прилета, а также о наличии или отсутствии пострадавших от ударов россии.
В настоящее время ведется уточнение информации о разрушениях от прилета, а также о наличии или отсутствии пострадавших от ударов россии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии