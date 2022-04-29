В поселке Новоайдар на Луганщине нашли застреленным местного коллаборанта

25 апреля во временно оккупированном поселке Новоайдар скрылся местный коллаборант Павел Шароградский, а вскоре его нашли убитым выстрелом в голову и с ранениями на теле.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
После оккупации Новоайдара он начал сотрудничать с оккупантами: предоставлял россиянам информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами.
Шароградского похитили из помещения Щастинской районной государственной администрации, где он участвовал в совещании с людьми в балаклавах и военной форме российской армии.
В отношении коллаборанта правоохранители возбудили уголовное дело о государственной измене. Выясняются обстоятельства, причины и мотивы его убийства.
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