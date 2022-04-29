В поселке Новоайдар на Луганщине нашли застреленным местного коллаборанта

15:52 29 апреля Киев, Украина

25 апреля во временно оккупированном поселке Новоайдар скрылся местный коллаборант Павел Шароградский, а вскоре его нашли убитым выстрелом в голову и с ранениями на теле.



Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Павел Шароградский до начала полномасштабного российского вторжения был "профессиональным общественным деятелем". Одно время был директором коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и основателем ОО "Новоайдарская сечь". В разведке отмечают, что никакого бизнеса или высокодоходной работы у Шароградского не было, хотя преподносил себя как высокообеспеченного человека”, – говорится в сообщении.

После оккупации Новоайдара он начал сотрудничать с оккупантами: предоставлял россиянам информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами.



Шароградского похитили из помещения Щастинской районной государственной администрации, где он участвовал в совещании с людьми в балаклавах и военной форме российской армии.



В отношении коллаборанта правоохранители возбудили уголовное дело о государственной измене. Выясняются обстоятельства, причины и мотивы его убийства.