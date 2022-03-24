В порту захваченного оккупантами Бердянска прогремели взрывы

08:43 24 марта Киев, Украина

В четверг утром, 24 марта, в городе Бердянск Запорожской области, временно захваченном российской ордой, прогремели мощные взрывы, в результате которых произошло сильное возгорание порта, горят цистерны с топливом. Именно в этом порту российские фашисты в течение нескольких дней разгружали технику.
 
Местные жители сообщают о двух мощных взрывах в 6:40. Их было слышно по всему городу, отчего люди проснулись.

В своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил, что горит склад ракетно артиллерийского вооружения.

UPD: Официально! В Бердянске уничтожен большой десантный корабль оккупантов.
«У порта Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Орск" черноморского флота оккупантов», - сообщили в ВМС ВС Украины.
 