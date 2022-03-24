В порту захваченного оккупантами Бердянска прогремели взрывы

08:43 24 марта Киев, Украина

В четверг утром, 24 марта, в городе Бердянск Запорожской области, временно захваченном российской ордой, прогремели мощные взрывы, в результате которых произошло сильное возгорание порта , горят цистерны с топливом. Именно в этом порту российские фашисты в течение нескольких дней разгружали технику.

Местные жители сообщают о двух мощных взрывах в 6:40. Их было слышно по всему городу, отчего люди проснулись.



В своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил, что горит склад ракетно артиллерийского вооружения.



UPD: Официально! В Бердянске уничтожен большой десантный корабль оккупантов.