В порту захваченного оккупантами Бердянска прогремели взрывы

В четверг утром, 24 марта, в городе Бердянск Запорожской области, временно захваченном российской ордой, прогремели мощные взрывы, в результате которых произошло сильное возгорание порта, горят цистерны с топливом. Именно в этом порту российские фашисты в течение нескольких дней разгружали технику.
Местные жители сообщают о двух мощных взрывах в 6:40. Их было слышно по всему городу, отчего люди проснулись.
В своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил, что горит склад ракетно артиллерийского вооружения.
UPD: Официально! В Бердянске уничтожен большой десантный корабль оккупантов.
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