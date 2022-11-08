В порт Мариуполя вошли российские корабли - мэр

Корабли оккупантов загруженные товарами двойного и военного назначения вошли в Мариупольский порт. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Представитель мэрии сообщает, что россияне привезли в город строительные материалы, лекарства для военного госпиталя и несколько сотен комплектов военной формы.
Представитель мэрии сообщает, что россияне привезли в город строительные материалы, лекарства для военного госпиталя и несколько сотен комплектов военной формы.
Отмечается также, что рабочих местных заводов все чаще вербуют для поездок в командировку на временно оккупированные территории Херсонщины на строительство укреплений, им обещают повышенную зарплату и гарантии безопасности.
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