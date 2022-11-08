В порт Мариуполя вошли российские корабли - мэр

14:53 08 ноября Киев, Украина





Представитель мэрии сообщает, что россияне привезли в город строительные материалы, лекарства для военного госпиталя и несколько сотен комплектов военной формы. Корабли оккупантов загруженные товарами двойного и военного назначения вошли в Мариупольский порт . Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.Представитель мэрии сообщает, что россияне привезли в город строительные материалы, лекарства для военного госпиталя и несколько сотен комплектов военной формы.

"Сообщают, что в оккупационной администрации порта качество военной формы - самая главная тема для сарказма, потому что она хуже спецодежды рабочих при Украине", - отметил Андрющенко.

Отмечается также, что рабочих местных заводов все чаще вербуют для поездок в командировку на временно оккупированные территории Херсонщины на строительство укреплений, им обещают повышенную зарплату и гарантии безопасности.