В порт Мариуполя вошли российские корабли - мэр

14:53 08 ноября Киев, Украина

Корабли оккупантов загруженные товарами двойного и военного назначения вошли в Мариупольский порт. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Представитель мэрии сообщает, что россияне привезли в город строительные материалы, лекарства для военного госпиталя и несколько сотен комплектов военной формы.
 
"Сообщают, что в оккупационной администрации порта качество военной формы - самая главная тема для сарказма, потому что она хуже спецодежды рабочих при Украине", - отметил Андрющенко.
 
Отмечается также, что рабочих местных заводов все чаще вербуют для поездок в командировку на временно оккупированные территории Херсонщины на строительство укреплений, им обещают повышенную зарплату и гарантии безопасности.
 
“Из-за нехватки работы в городе и отсутствия профильной работы на заводах количество желающих растет. Однако существует риск, что таким образом начата очередная волна скрытой мобилизации”, - предполагает Андрющенко.