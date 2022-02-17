В Полтавской области незаконно вырубили лес почти на 2,4 млн грн

Госбюро расследований обнаружило в Полтавской области незаконную вырубку леса. Двум работникам одного из лесничеств Миргородского лесного хозяйства, допустившим незаконную вырубку, сообщено о подозрении.
Об этом сообщает ГБР.
Мастер леса подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
Лесничий подозревается в злоупотреблении служебным положением и в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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