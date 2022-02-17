В Полтавской области незаконно вырубили лес почти на 2,4 млн грн

20:27 24 Май Киев, Украина

Госбюро расследований обнаружило в Полтавской области незаконную вырубку леса. Двум работникам одного из лесничеств Миргородского лесного хозяйства, допустившим незаконную вырубку, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает ГБР

"Установлено, что мастер леса и лесничий при проведении выборочно-санитарной рубки допустили сверхурочную вырубку больше 260 деревьев. Это причинило убытки государству на почти 2,1 млн гривен. В другом эпизоде подозреваемые допустили незаконную вырубку 61 дерева. При этом лесничий приказал мастеру леса не реагировать на нарушения. Такие действия привели к убыткам на почти 240 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Мастер леса подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Лесничий подозревается в злоупотреблении служебным положением и в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).



Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.