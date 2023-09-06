В Полтаве задержан провокатор, который оскорблял и плевался в украинских военных

14:12 30 августа Киев, Украина





Задокументирован случай, когда, находясь в центре города, фигурант начал провоцировать и нецензурно оскорблять чиновников местного военкомата. Во время инцидента он безосновательно обвинил украинских защитников в том, что они якобы виноваты в том, что россия развязала В Полтаве задержан фитнес-тренер, который публично оскорблял украинских военных, сообщает пресс-служба СБУ Задокументирован случай, когда, находясь в центре города, фигурант начал провоцировать и нецензурно оскорблять чиновников местного военкомата. Во время инцидента он безосновательно обвинил украинских защитников в том, что они якобы виноваты в том, что россия развязала

войну против Украины и «убивают людей за деньги».

Более того, фигурант плюнул в одного из военных. Им оказался вернувшийся с фронта боец ВСУ, получив контузию и многочисленные ранения в результате подрыва на мине.



По данным следствия, провокатор фиксировал преступные действия на камеру. Затем отснятое видео с «комментариями» он выложил на своей странице в Инстаграме.



Как установила СБУ, таким образом фигурант уже неоднократно пытался дискредитировать украинских воюющих с российскими захватчиками украинских защитников. Также проверяется информация, что провокационные видео и сообщения злоумышленника могли использоваться кремлевскими пропагандистами для распространения новых фейков о войне в Украине.



После последнего наиболее резонансного случая мужчина пытался скрываться от правосудия. Однако стражи порядка задержали его.



Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.