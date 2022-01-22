В Полтаве из шеи 6-летнего мальчика удалили кусок арматуры

Чудом остался жив 6-летний малыш из Кобеляцкого района Полтавской области. По рассказу сотрудников ГСЧС области, во время игры во дворе своего дома мальчик упал на торчавший арматурный прут. В результате арматура прошла сквозь шею ребенка. С травмой ребенок был доставлен в хирургическое отделение Полтавской детской больницы.
Спасатели уточнили, что операция по спасению ребенка длилась около часа.
Как объяснили родители ребенка, их сын играл во дворе. В определенный момент мальчик упал и наткнулся на перевернутую вверх металлическую подставку - это круг с приваренными к нему стержнями.
В свою очередь, врачи сообщили, что мальчик получил ранение в шею где "проходят магистральные сосуды". Заведующий хирургическим отделением полтавской детской больницы Денис Хмилевский сказал, что мальчик "родился в рубашке".
Он добавил, что к операции были привлечены сосудистый хирург, челюстно-лицевой хирург, хирург-эндоскопист. Всего во время операции дежурили с десяток врачей.
Сейчас общее состояние ребенка медики оценивают, как стабильно тяжелое.
Напомним, в тире, который находится в гимназии №9 Черкасс, 14-летний подросток получил пулевое ранение головы, он находится в крайне тяжелом состоянии.
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