В Полтаве из шеи 6-летнего мальчика удалили кусок арматуры

12:48 09 Май Киев, Украина

Чудом остался жив 6-летний малыш из Кобеляцкого района Полтавской области. По рассказу сотрудников ГСЧС области, во время игры во дворе своего дома мальчик упал на торчавший арматурный прут. В результате арматура прошла сквозь шею ребенка. С травмой ребенок был доставлен в хирургическое отделение Полтавской детской больницы.

Спасатели уточнили, что операция по спасению ребенка длилась около часа.

Как объяснили родители ребенка, их сын играл во дворе. В определенный момент мальчик упал и наткнулся на перевернутую вверх металлическую подставку - это круг с приваренными к нему стержнями.

В свою очередь, врачи сообщили, что мальчик получил ранение в шею где "проходят магистральные сосуды". Заведующий хирургическим отделением полтавской детской больницы Денис Хмилевский сказал, что мальчик "родился в рубашке".

"Эта часть арматуры, которая проникла в шею, прошла рядом с магистральными сосудами и не повредила их. Также прошла мимо пищевода и трахеи. Частично повреждена трахея", - рассказал врач.

Он добавил, что к операции были привлечены сосудистый хирург, челюстно-лицевой хирург, хирург-эндоскопист. Всего во время операции дежурили с десяток врачей.

Сейчас общее состояние ребенка медики оценивают, как стабильно тяжелое.

Напомним, в тире, который находится в гимназии №9 Черкасс, 14-летний подросток получил пулевое ранение головы, он находится в крайне тяжелом состоянии.