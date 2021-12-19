В Полтаве из окна выбросилась пожилая женщина: полиция устанавливает причины суицида (ФОТО)

В Полтаве, 24 ноября, пожилая женщина выбросилась из окна многоэтажного дома. Травмы, полученные при падении, были смертельными, – пострадавшая скончалась на месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

В полицию пришло сообщение, что в одной из многоэтажек в Полтаве из окна выбросилась женщина. Сейчас полиция проводит следственные работы и устанавливает все обстоятельства смерти погибшей.





В среду, 24 ноября, в районное управление полиции города Полтавы поступил звонок от местных жителей, в котором сообщалось, что по улице Кондратюка около 12:00 из окна высотного дома выпала пожилая женщина.

На место происшествия выехала следственная группа. Работники полиции установили личность потерпевшей – женщина, 1942 года рождения, проживала в доме, где произошёл несчастный случай.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.