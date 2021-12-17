В Польше жестоко убита гражданка Украины

18:01 15 Июль Киев, Украина

В польском городе Пулавы, в жилом доме по адресу ул. 6 августа, гражданин Молдовы совершил нападение на гражданку Украины. Несмотря на все усилия врачей, в результате многочисленных ножевых ранений женщина скончалась в больнице.



Также сообщается, что мужчина и женщина жили в одном доме, работали на заводе по переработке фруктов в гмине Вявольница



Между 26-летней женщиной и ее другом возник спор перед домом. Мужчина затащил женщину к зданию, где напал на нее", — рассказали в полиции Польши. 45-летнего гражданина Молдавии полиция задержала на месте происшествия.



По данным польских правоохранителей, у мужчины при себе был нож, с которым он, вероятно, напал на жертву. Мотив преступления пока не известен. На местах ЧП работают следователи. За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.