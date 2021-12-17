В Польше жестоко убита гражданка Украины

В польском городе Пулавы, в жилом доме по адресу ул. 6 августа, гражданин Молдовы совершил нападение на гражданку Украины. Несмотря на все усилия врачей, в результате многочисленных ножевых ранений женщина скончалась в больнице.
Также сообщается, что мужчина и женщина жили в одном доме, работали на заводе по переработке фруктов в гмине Вявольница
Между 26-летней женщиной и ее другом возник спор перед домом. Мужчина затащил женщину к зданию, где напал на нее", — рассказали в полиции Польши. 45-летнего гражданина Молдавии полиция задержала на месте происшествия.
По данным польских правоохранителей, у мужчины при себе был нож, с которым он, вероятно, напал на жертву. Мотив преступления пока не известен. На местах ЧП работают следователи. За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.
Также сообщается, что мужчина и женщина жили в одном доме, работали на заводе по переработке фруктов в гмине Вявольница
Между 26-летней женщиной и ее другом возник спор перед домом. Мужчина затащил женщину к зданию, где напал на нее", — рассказали в полиции Польши. 45-летнего гражданина Молдавии полиция задержала на месте происшествия.
По данным польских правоохранителей, у мужчины при себе был нож, с которым он, вероятно, напал на жертву. Мотив преступления пока не известен. На местах ЧП работают следователи. За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.
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