В Польше в результате нападения погибла гражданка Украины

В Нацпольске Мазовецкого воеводства Польши в результате кровавого нападения погибла гражданка Украины, сообщает tvn24.

Согласно данным полиции, в дом прибыли двое мужчин, один из которых вышел из автомобиля и напал на женщин, ранив их ножом. Затем нападавшие скрылись с места преступления, а соседи услышали крик и сообщили экстренным службам.

"Одну из пострадавших каретой скорой помощи доставили в больницу, другая в возрасте 29 лет умерла, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия", - говорится в сообщении.

В момент нападения в квартире было двое детей (возрастом 2,5 года и 5 месяцев). Их также привезли в больницу на обследование.

Автомобиль, на которым скрылись нападавшие в нескольких километрах попал в аварию и съехал в кювет. Сначала был задержан один из нападавших - он находился в состоянии алкогольного опьянения. Другого задержали спустя несколько часов, он оказался гражданином Украины.

Напомним, с 1 июля власти Польши перестанут выплачивать отдельным категориям беженцам из Украины ежедневное пособие на питание и жилье в размере 40 злотых на человека (около 280 гривен).