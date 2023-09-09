В Польше под колесами поезда погиб украинский подросток

10:25 09 сентября Киев, Украина

Вчера, 8 сентября, польское издание Dziendobry сообщило о трагедии, которая произошла в ночь на 5 сентября в городке Сважендз, недалеко от Познани. В сообщении говорится о том, что под колесами грузового поезда погиб 14-летний подросток из Украины. Перед гибелью он смог спасти от поезда подругу-полячку, она выжила и с многочисленными травмами попала в больницу.

"Трагедия произошла в ночь со вторника на среду в городке Сважендз, недалеко от Познани (центрально-западная Польша). По предварительным данным, после полуночи грузовой поезд, следовавший в Германию, сбил 14-летнего парня и 13-летнюю девочку, что сидели на путях", - сообщили журналисты.

В сообщении говорится, что украинец погиб на месте. Девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Сообщается, что она потеряла руку.

По неофициальным данным журналистов, на вокзале в Сважендзи находились на момент трагедии четверо подростков.

"Каждый из них был из другого города, и неизвестно, что они там делали. 14-летний украинец, который погиб, жил в городке Ужесня, что примерно в 40 км от места трагедии. Выжившая девочка - полька из Слупского уезда, что тоже вдали от места происшествия", - указывается в материале.

Полиция продолжает расследование.