В Польше под колесами поезда погиб украинский подросток

Вчера, 8 сентября, польское издание Dziendobry сообщило о трагедии, которая произошла в ночь на 5 сентября в городке Сважендз, недалеко от Познани. В сообщении говорится о том, что под колесами грузового поезда погиб 14-летний подросток из Украины. Перед гибелью он смог спасти от поезда подругу-полячку, она выжила и с многочисленными травмами попала в больницу.
В сообщении говорится, что украинец погиб на месте. Девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Сообщается, что она потеряла руку.
По неофициальным данным журналистов, на вокзале в Сважендзи находились на момент трагедии четверо подростков.
Полиция продолжает расследование.
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