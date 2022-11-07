В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами, погиб подросток

07:31 07 ноября Киев, Украина

Вчера 6 ноября вблизи города Тарнов в Польше произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского микроавтобуса, перевозившего украинцев. В результате столкновения микроавтобус перевернулся — погиб 13-летний подросток, женщина и 6-летний ребенок были госпитализированы.

Об этом сообщает польское издание Fakt со ссылкой на местную полицию.
"Водитель легкового автобуса, в котором ехало в общей сложности шесть человек, во время обгона грузовика с прицепом не справился с управлением, выехал на левую полосу, а затем на зеленую полосу. В результате этого маневра автобус перевернулся", — уточнил пресс-секретарь полиции Тарнова Павел Климек.
Он добавил, что 12-летний ребенок из Украины погиб на месте, мама погибшего мальчика и 6-летний ребенок были госпитализированы с серьезными травмами. 