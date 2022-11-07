В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами, погиб подросток

Вчера 6 ноября вблизи города Тарнов в Польше произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского микроавтобуса, перевозившего украинцев. В результате столкновения микроавтобус перевернулся — погиб 13-летний подросток, женщина и 6-летний ребенок были госпитализированы.
Об этом сообщает польское издание Fakt со ссылкой на местную полицию.
Об этом сообщает польское издание Fakt со ссылкой на местную полицию.
Он добавил, что 12-летний ребенок из Украины погиб на месте, мама погибшего мальчика и 6-летний ребенок были госпитализированы с серьезными травмами.
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