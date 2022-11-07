В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами, погиб подросток

"Водитель легкового автобуса, в котором ехало в общей сложности шесть человек, во время обгона грузовика с прицепом не справился с управлением, выехал на левую полосу, а затем на зеленую полосу. В результате этого маневра автобус перевернулся", — уточнил пресс-секретарь полиции Тарнова Павел Климек.