В Польше "накрыли" подпольную табачную фабрику, задержаны семеро украинцев

17:01 02 августа Киев, Украина

Правоохранители Польши разоблачили одну из крупнейших подпольных фабрик сигарет, задержаны 16 человек, среди которых 7 украинцев.

Фабрика была обнаружена в Мазовецком воеводстве, сообщает Польское радио.

Отмечается, что подпольная фабрика находилась на территории Новодворов. Правоохранители обнаружили два больших производственных цеха, разделенные на несколько помещений.



Из помещений изъяли полностью оборудованную рабочую производственную линию, профессиональную упаковочную машину, генератор электроэнергии,



Стоимость всего изъятого товара оценили в 8 млн злотых (1,75 млн евро).



Из помещений изъяли полностью оборудованную рабочую производственную линию, профессиональную упаковочную машину, генератор электроэнергии, сигареты , упакованные в картонные коробки с логотипами популярных табачных компаний, и многие материалы для производства. Также было конфисковано более 1,6 млн штук нелегальных сигарет и более 13 тонн готового табака.Стоимость всего изъятого товара оценили в 8 млн злотых (1,75 млн евро).

Группа, занимавшаяся изготовлением незаконных табачных изделий, действовала с августа прошлого года в Воломине, Варшаве и других населенных пунктах.

Участников группы подозревают в распространении и контрабанде нелегального товара в страны западной Европы, в частности в Германии и Великобритании. Им грозит до десяти лет лишения свободы.