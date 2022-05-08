В Польше авто под управлением украинца протаранило жилой дом

11:48 05 августа Киев, Украина

30-летний эмигрант из Украины совершил ДТП на автомобиле Renault Koleos в Польше, мужчина ,пребывая в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и на полной скорости влетел в жилой дом, пробив дыру в стене.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie в Facebook.

История произошла 4 августа, жители дома еще спали, когда в него на большой скорости врезался автомобиль Renault Koleos. Машина снесла защитный барьер возле дома и пробила стену. По словам жителей, автомобиль также выбил окна и повредил мебель.



К счастью, никто из людей, которые на момент инцидента находились в доме, не пострадал. Люди спали в комнатах, которые не зацепило.



За рулем авто, как подтвердили позднее полицейские и местные СМИ, находился эмигрант из Украины. Его и пассажира госпитализировали с травмами.



Украинец не справился с управлением, потому что был в состоянии алкогольного опьянения. Анализ показал 2,5 промилле алкоголя в его крови.

Все, что произошло в ту ночь, зафиксировали камеры мониторинга. На записи видно, что опасное происшествие произошло в 4:36, а водитель практически не тормозил.