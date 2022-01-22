В полиции рассказали о нарушениях на 9 мая

08:54 10 Май Киев, Украина

В разных городах и районных центрах страны зарегистрировано 721 мероприятие, приуроченное к празднованию 76-й годовщины победы советского народа. Также стало известно количество правонарушений во время проведения торжеств.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Большинство из них касались использования запрещенной символики.



В результате проверок по фактам совершенных правонарушений составлено 22 административных протокола. В частности:

8 - по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП (6 - в Одесской и по одному во Львовской области и городе Киеве),

5 - по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) КоАП (2 - в Одесской и по одному в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях),

5 - по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского…) КоАП (3 - в Одесской и 2 - в Запорожской областях),





Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 13 уголовных правонарушениях. Из них: 4 - по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП (2 - в Одесской, по первому Запорожской и Луганской областях).

11 - по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики) Уголовного кодекса Украины (4 - в Запорожской, по 2 - в Закарпатской и Сумской, по 1 - в Луганской, Одесской и Николаевской областях),

1 - по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины (во Львовской области);

1 - по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа…) Уголовного кодекса Украины (в Николаевской области).