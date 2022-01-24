В полиции раскрыли подробности утечки данных из «Дии»

12:19 24 Январь Киев, Украина

В Нацполиции Украины рассказали, что на самом деле информация, поступившая от анонима про утечку персональных данных пользователей портала «Дия» , является ложной и не соответствует никакой действительности.



Напомним, что на ресурсе RaidForums 21 января 2022 года была опубликована информация в виде сообщения от анонимного пользователя о том, что личные данные украинцев, полученные с помощью «Дии», проданы.



Однако после ряда расследований, правоохранительные органы заявляют о фейковом сообщении, называя его скорее гибридной войной и очередной попыткой дестабилизировать и так нелегкую ситуацию в стране. Ничего общего, по их словам, с правдой это сообщение не имеет.



Национальная полиция объяснила, что как только подобная информация появилась в сети, ее тут же связали с кибератакой, осуществленной на госресурсы в ночь с 13 на 14 января. Но это совершенно не соответствует действительности.