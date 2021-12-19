В полиции прокомментировали избиение при задержании

Полиция применила силу к нарушителю правопорядка, который оказывал активное сопротивление и нападал на сотрудника правоохранительных органов. В соцсетях появилось скандальное видео, вызвавшее раздражение многих пользователей.

Местная полиция прокомментировала ситуацию.

Одиннадцатого августа днем в сети появилось видео, на котором запечатлено, как полицейские избивают парня. Вечером полиция озвучила свою версию произошедшего и добавила, что по факту избиения начато уголовное производство по статье «умышленное легкое телесное повреждение».

Как заявили в полиции Одесской области, к копам обратились нацгвардейцы, у которых во время патрулирования Затоки произошел конфликт с собственником торговой палатки из-за нарушения карантинных ограничений.

На место прибыл патруль полиции. По словам копов, они увидели как двое парней спорили с нацгвардейцами. В ходе конфликта кто-то из парней распылил газовый баллончик. По версии пресс-службы Нацгвардии, у парней и вовсе был нож.

Один из парней, несовершеннолетний, бросился бежать, а полицейский — догонять. Его старший друг догнал и ударил копа — у того сотрясение мозга. Полицейские в ответ применили спецсредства и силу. О том, били ли копы несовершеннолетнего, не уточняется. В полиции говорят, что он лишь обратился в больницу с травмами, где заявил, что их нанесли полицейские. По этому факту сведения внесены в ЕРДР.

Старшему другу подростка уже вручили подозрение в совершении насилия в адрес сотрудника правоохранительных органов.