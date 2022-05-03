В Подмосковье пылало издательство "Просвещение", которое хочет убрать Украину из учебников.
На Кудиновском шоссе городского округа Богородский в Подмосковье ночью сгорел крупный склад.
Об этом сообщило росСМИ.
Потушить пожар площадью почти в 34 тысячи квадратных метров, которому присвоили повышенный ранг сложности, удалось только к утру.
На месте работали 109 человек и 37 единиц техники. Во время пожара частично обрушились конструкции склада.
МЧС рассказало, что возгорание произошло на складе с учебниками и другой полиграфией на территории складского комплекса площадью в 112 гектаров.
РосСМИ написали, что сгоревшие помещения в комплексе «Атлант Парк» арендовали «Просвещение» — одно из крупнейших издательств учебной и педагогической литературы в стране, а также «Сток Трейдинг», которая хранила там текстиль и бытовую технику.
О пострадавших при пожаре и его причинах не сообщалось.
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