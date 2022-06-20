В плену у оккупантов находятся более 1,5 тысяч гражданских

19:22 20 июня Киев, Украина

Согласно информации вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, на данный момент более 1,5 тысяч гражданских украинцев находятся в плену у российских военных.



Верещук подчеркнула, что всех их должны отпустить, ведь содержать гражданских как военнопленных запрещено.

"Они сидят в Ростове, Курске, они сидят в СИЗО, они сидят как военнопленные, хотя не должны быть пленными. Они должны быть отпущены", - заявила Верещук.

Среди пленных немало активистов, волонтеров, священников, депутатов местных советов и глав органов местного самоуправления, насильственные похищения которых в ОБСЕ предлагают рассматривать как преступления против человечности



Международный Красный крест обращался к руководству россии, чтобы те составили список находящихся в плену гражданских украинцев. В ответ руководство рф отчиталось о 120 людях, среди которых, например, не было ни одной женщины.



С марта по май из российского плена, по словам Верещук, удалось вернуть 103 человека, однако процесс освобождения не прекращается. Министр рассказала, что знает о случаях, когда люди самостоятельно или с помощью волонтеров освобождались из плена.



Также Верещук сказала, что согласно данным украинской разведки в россию депортировали 1,2 миллиона украинцев.