В плену у оккупантов находятся более 1,5 тысяч гражданских

19:22 20 июня Киев, Украина

Согласно информации вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, на данный момент более 1,5 тысяч гражданских украинцев находятся в плену у российских военных. 

Верещук подчеркнула, что всех их должны отпустить, ведь содержать гражданских как военнопленных запрещено.
"Они сидят в Ростове, Курске, они сидят в СИЗО, они сидят как военнопленные, хотя не должны быть пленными. Они должны быть отпущены", - заявила Верещук. 
Среди пленных немало активистов, волонтеров, священников, депутатов местных советов и глав органов местного самоуправления, насильственные похищения которых в ОБСЕ предлагают рассматривать как преступления против человечности.

Международный Красный крест обращался к руководству россии, чтобы те составили список находящихся в плену гражданских украинцев. В ответ руководство рф отчиталось о 120 людях, среди которых, например, не было ни одной женщины.

С марта по май из российского плена, по словам Верещук, удалось вернуть 103 человека, однако процесс освобождения не прекращается. Министр рассказала, что знает о случаях, когда люди самостоятельно или с помощью волонтеров освобождались из плена.

Также Верещук сказала, что согласно данным украинской разведки в россию депортировали 1,2 миллиона украинцев.
“Цифра несколько отличается от той, которую предоставила российская сторона. Но вы понимаете, что российская сторона никогда не говорит правду… Они говорят о почти 2 миллионах людей”, - сказала министр. 