В пгт Ворзель под обстрелы пулеметов попал гражданский автомобиль: есть погибшие

08:01 05 Март Киев, Украина

По данным офиса генпрокурора Украины, в пгт Ворзель Бучанского района погибли гражданские, попав под обстрелы пулеметов российских войск. 

 

"В пгт Ворзель Бучанского района оккупанты обстреляли гражданский автомобиль с шестью гражданскими. Военные из колонны техники россиян, обозначенной буквой "V", из танковых пулеметов открыли огонь. В результате обстрела погибли женщина и 17-летняя девушка. Еще четыре человека получили осколочные ранения," - офис генпрокурора Украины.