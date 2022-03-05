В пгт Ворзель под обстрелы пулеметов попал гражданский автомобиль: есть погибшие
08:01 05 Март Киев, Украина
По данным офиса генпрокурора Украины, в пгт Ворзель Бучанского района погибли гражданские, попав под обстрелы пулеметов российских войск.
"В пгт Ворзель Бучанского района оккупанты обстреляли гражданский автомобиль с шестью гражданскими. Военные из колонны техники россиян
, обозначенной буквой "V", из танковых пулеметов открыли огонь. В результате обстрела погибли женщина и 17-летняя девушка. Еще четыре человека получили осколочные ранения," - офис генпрокурора Украины.
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