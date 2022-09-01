Впервые в истории ЗАЭС полностью отключилась от энергосети – все из-за преступных действий россиян

16:48 25 августа Киев, Украина

В результате боевых действий в районе размещения Запорожской АЭС произошло отключение воздушной линии "Днепровская" и как следствие отключения 5 и 6 энергоблоков ЗАЭС.



Об этом сообщила Госинспекция ядерного регулирования.



В 12:29 5-й энергоблок отключился от сети, а потому там сработала аварийная защита, а 6-й энергоблок перевели на питание собственных нужд.



Впоследствии воздушную линию починили и 6-й энергоблок подключили к сети, однако уже в 14:14 линия отключилась снова и в энергоблоке сработала аварийная защита.





Оператор украинских атомных станций компания "Энергоатом" подчеркнула, что ЗАЭС отключилась от сети полностью. Это произошло впервые в ее истории.



Собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются из энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС.



Персонал станции ведет пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети.



Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что радиационный фон находится в норме и попросил не употреблять препарат калия йодид – в этом сейчас нет нужды.



Незадолго до этого Дмитрий Орлов, находящийся неподалеку от АЭС, сообщил об отключении из-за российских обстрелов света и воды в городе. По данным британской разведки, россияне разместили свою технику в менее ста метрах от 5-го энергоблока ЗАЭС.