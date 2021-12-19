В Печерском районе, 18 ноября, в мусорных баках обнаружили останки тела неизвестного мужчины: Полиция задержала убийцу (ВИДЕО)

Полиции Киева удалось менее чем за сутки установить личность убийцы мужчины, останки тела которого были найдены вчера в Печерском районе в мусорных контейнерах.
Были проведены оперативные поиски, сейчас преступник задержан, ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киеве.
Как установлено следствием, погибший мужчина 42 лет, проживал в Печерском районе. Вместе со своим знакомым потерпевший распивал алкогольные напитки. В последствии между пьяными возник конфликт, в результате которого хозяин квартиры, мужчина 42- лет, был лишен жизни.
Чтобы избавиться от тела, злоумышленник еще сутки пребывал в квартире знакомого, затем приобрёл инструмент, с помощью которого в ванной он расчленил тело убитого, разложил по сумкам и пакетам, и выбросил в мусорные контейнеры.
Причастного к убийству молодого человека 32-лет полиция разыскала в Дарницком районе и провела оперативное задержание.
Преступнику полиция сообщила о том, что он задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Мужчине санкциями предусмотрено тюремное заключение сроком до 15 лет.
Ранее мы сообщали, что в Печерском районе, 18 ноября, были обнаружены расчлененные человеческие останки в мусорных баках. Полиция предприняла оперативные меры по поиску злоумышленника и установлению личности потерпевшего.
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