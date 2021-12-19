В Печерском районе, 18 ноября, в мусорных баках обнаружили останки тела неизвестного мужчины: Полиция задержала убийцу (ВИДЕО)

Полиции Киева удалось менее чем за сутки установить личность убийцы мужчины, останки тела которого были найдены вчера в Печерском районе в мусорных контейнерах.

Были проведены оперативные поиски, сейчас преступник задержан, ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киеве.

Как установлено следствием, погибший мужчина 42 лет, проживал в Печерском районе. Вместе со своим знакомым потерпевший распивал алкогольные напитки. В последствии между пьяными возник конфликт, в результате которого хозяин квартиры, мужчина 42- лет, был лишен жизни.