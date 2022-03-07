В Павлограде сломали агитпалатку и подожгли газеты

В Павлограде были задержаны двое мужчин за хулиганские действия, они повредили палатку одной из партий и подожгли агитационные газеты.
Так, 11 октября около 12:00 в полицию поступило заявление, что на ул. Героев Украины города Павлограда два человека препятствуют проведению предвыборной агитации.
Сообщается, что ими оказались местные жители 33-х и 36 лет. Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Также в ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.
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