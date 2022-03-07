В Павлограде сломали агитпалатку и подожгли газеты

18:39 12 Октябрь Киев, Украина

Павлограде были задержаны двое мужчин за хулиганские действия, они повредили палатку одной из партий и подожгли агитационные газеты.



Так, 11 октября около 12:00 в полицию поступило заявление, что на ул. Героев Украины города Павлограда два человека препятствуют проведению предвыборной агитации.

"Предварительно, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, но пройти медицинское обследование отказались. Злоумышленников задержали и доставили в Павлоградский отдел полиции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ими оказались местные жители 33-х и 36 лет. Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Задержанные повредили палатку одной из партий и подожгли агитационные газеты", - отмечается в сообщении.

Также в ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.