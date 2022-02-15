В Пакистане толпа забила камнями мужчину, обвиненного в богохульстве

Разъяренная толпа забила камнями мужчину за якобы осквернение Корана в мечети в провинции Пенджаб на востоке Пакистана, сообщила полиция. Также пострадали трое полицейских, задержано более 80 человек.
На место была вызвана полиция, обнаружившая на месте мужчину в окружении толпы. Офицер Мохаммад Икбал и двое его подчиненных попытались взять мужчину под стражу, но разъяренная толпа отбила его у правоохранителей.
Жертвой оказался 41-летний Муштак Ахмед из соседней деревни, как выяснилось, последние 15 лет мужчина находился в психически неуравновешенном состоянии и, по словам его семьи, часто пропадал из дома.
Гуджар, начальник местной полиции, сказал, что следователи просматривают имеющиеся видеозаписи, чтобы попытаться идентифицировать нападавших. К настоящему моменту полиция задержала около 80 мужчин, проживающих в окрестностях мечети.
Премьер-министр Имран Хан выразил сожаление по поводу инцидента и сказал, что хочет получить от главного министра Пенджаба отчет от полиции, подчеркнув, что правоохранители «не справились со своим долгом».
Линчевание, распространено в этой консервативной исламской стране. Международные и национальные правозащитные группы говорят, что обвинения в богохульстве часто использовались для запугивания религиозных меньшинств и сведения личных счетов. В Пакистане богохульство карается смертью.
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