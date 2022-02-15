В Пакистане толпа забила камнями мужчину, обвиненного в богохульстве

11:34 15 Февраль Киев, Украина

Разъяренная толпа забила камнями мужчину за якобы осквернение Корана в мечети в провинции Пенджаб на востоке Пакистана , сообщила полиция. Также пострадали трое полицейских, задержано более 80 человек.

"Миан Мохаммад Рамзан, смотритель мечети увидел дым внутри мечети, примыкающей к его дому, и поспешил провести расследование. Он нашел один сожженный Коран и увидел человека, пытающегося сжечь другой, к этому моменту в мечеть начали прибывать люди, которые стали свидетелями происходящего", - сообщил представитель полиции Чаудхри Имран.

На место была вызвана полиция, обнаружившая на месте мужчину в окружении толпы. Офицер Мохаммад Икбал и двое его подчиненных попытались взять мужчину под стражу, но разъяренная толпа отбила его у правоохранителей.

"К мечети было отправлено подкрепление, но оно прибыло слишком поздно, толпа успела забить мужчину камнями до смерти и повесить его тело на дереве", - сообщил Мунавар Гуджар, начальник полицейского участка.

Жертвой оказался 41-летний Муштак Ахмед из соседней деревни, как выяснилось, последние 15 лет мужчина находился в психически неуравновешенном состоянии и, по словам его семьи, часто пропадал из дома.



Гуджар, начальник местной полиции, сказал, что следователи просматривают имеющиеся видеозаписи, чтобы попытаться идентифицировать нападавших. К настоящему моменту полиция задержала около 80 мужчин, проживающих в окрестностях мечети.



Премьер-министр Имран Хан выразил сожаление по поводу инцидента и сказал, что хочет получить от главного министра Пенджаба отчет от полиции, подчеркнув, что правоохранители «не справились со своим долгом».

«Мы абсолютно нетерпимы к любому, кто берет закон в свои руки, и линчевание толпы будет рассматриваться по всей строгости закона», — написал он в Твиттере через несколько часов после инцидента.

Линчевание, распространено в этой консервативной исламской стране. Международные и национальные правозащитные группы говорят, что обвинения в богохульстве часто использовались для запугивания религиозных меньшинств и сведения личных счетов. В Пакистане богохульство карается смертью.