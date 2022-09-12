В освобожденной Балаклее обнаружили комнату пыток

18:44 12 сентября Киев, Украина

В деоккупированной Балаклее в одном из подвалов обнаружена камера пыток.



Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.



/>"Балаклея. Застенок. Подвал. Методички об "укронацизме" расклеены на стенах, рядом - стул с молотком, скотч и использованные перчатки. Напротив - камеры содержания. В другом помещении - стяжки и следы крови", - написала она.



Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время "прорабатывают" это место.