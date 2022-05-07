В оккупированных областях Украины начнут блокировать Facebook и Instagram

12:39 05 мая Киев, Украина

Власти оккупированной Россией Херсонской области Украины решили заблокировать Facebook и Instagram. Об этом сообщил так называемый заместитель "мэра" Херсона Кирилл Стремоусов.
«Мы в ближайшее время запретим на территории Facebook, Instagram и прочие группы, которые "дискредитируют" даже своими названиями наш регион и выступают как "экстремистские организации"», - сказал Стремоусов.
По его словам, эти соцсети "дестабилизируют ситуацию в регионе". В перспективе российские захватчики планируют заблокировать и другие интернет-сайты, которые претят их представлению о реальности.

Отметим, что обе социальные сети остаются наиболее популярными на территории Украины. Украинская аудитория в Facebook достигла почти 20 млн человек, а в Instagram зарегистрировано более 55% украинского населения в возрасте от 25 до 35 лет.