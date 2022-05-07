В оккупированных областях Украины начнут блокировать Facebook и Instagram

Власти оккупированной Россией Херсонской области Украины решили заблокировать Facebook и Instagram. Об этом сообщил так называемый заместитель "мэра" Херсона Кирилл Стремоусов.

«Мы в ближайшее время запретим на территории Facebook, Instagram и прочие группы, которые "дискредитируют" даже своими названиями наш регион и выступают как "экстремистские организации"», - сказал Стремоусов.