В оккупированном Старобельске подорвали автомобиль вместе с местным коллаборантом

12:14 12 августа Киев, Украина

В Луганской области в городе Старобельск был взорван в собственном автомобиле коллаборант Лайшев Аскяр. Предатель после прихода в город оккупантов получил должность начальника "МРЭО МВД ЛНР".

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook утром в пятницу, 12 августа.

"В Старобельске подорвали автомобиль с так называемым начальником МРЭО", – написал он и добавил, что "коллаборанты постепенно гибнут".

В свою очередь так называемое "МЧС ЛНР" сообщает, что вчера вечером в Старобельске загорелся внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

"Как удалось выяснить, владелец иномарки, сделав покупки в расположенном рядом торговом центре, сел в свое авто и начал движение, через несколько секунд раздался хлопок. Мужчине удалось выпрыгнуть из пылающей машины, а проезжавший мимо очевидец происшествия довез пострадавшего в приемное отделение местной больницы", – рассказали в "МЧС".

Мужчина госпитализирован с диагнозом "ожог пламенем шеи, туловища, конечностей II-IIIА степени 90% поверхности тела, рваная рана левого бедра".