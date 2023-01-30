В оккупированном Скадовске прогремели взрывы

10:42 30 января Киев, Украина

Во временно захваченном Скадовске в Херсонской области прозвучали взрывы. На Херсонщине объявлена воздушная тревога.

Об этом в понедельник, 30 января, сообщает Суспільне со ссылкой на информацию местных жителей.

Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.

Горожанам рекомендуется либо оставаться в укрытиях до окончания угрозы с воздуха, либо соблюдать правило "двух стен".