В оккупированном Скадовске прогремели взрывы

Во временно захваченном Скадовске в Херсонской области прозвучали взрывы. На Херсонщине объявлена воздушная тревога.
Об этом в понедельник, 30 января, сообщает Суспільне со ссылкой на информацию местных жителей.
Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.
Горожанам рекомендуется либо оставаться в укрытиях до окончания угрозы с воздуха, либо соблюдать правило "двух стен".
Об этом в понедельник, 30 января, сообщает Суспільне со ссылкой на информацию местных жителей.
Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.
Горожанам рекомендуется либо оставаться в укрытиях до окончания угрозы с воздуха, либо соблюдать правило "двух стен".
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