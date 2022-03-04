В оккупированном Симферополе развешивают агитацию в поддержку войны против Украины

17:43 04 Март Киев, Украина

В оккупированном Симферополе на рекламных конструкциях размещают агитацию в поддержку российской войны против Украины.





Агитационные материалы появились на рекламных конструкциях остановок общественного транспорта и биллбордах. На

изображениях присутствует Владимир Путин, русский военный в балаклаве и буква "Z", собранная из георгиевских лент.

Также возле Киевского районного совета Симферополя на нескольких домах вывесили российские флаги вроде бы в знак поддержки российского вторжения в Украину. Однако все флаги одного размера, в одной цветовой гамме и все равно новые.



При этом большая часть размещена над магазинами или подъездами, а не окнами конкретных людей. В других районах города флагов РФ под окнами нет.



Корреспондент издания, передавший снимки, обратил внимание на курьез с размещением военной пропаганды. Так, билборд с надписью "Русский солдат - воин-освободитель" был поставлен возле кладбища.