В оккупированном Севастополе прогремели взрывы: атака дронов

Вечером в воскресенье, 24 сентября, во временно оккупированном Севастополе, произошли взрывы, как сообщают СМИ.
Взырвы связаны с атакой беспилотных аппаратов на город. Согласно данным жителей, от шести до десяти беспилотников были замечены на севере полуострова и в районе Арабатской стрелки. Также сообщается о сбивании дронов на юге от Севастополя.
Пока что оккупационные власти не предоставили официальных комментариев.
Канал "Крымский ветер", ссылаясь на информацию очевидцев, также утверждает, что в районе мыса Фиолент и жилого массива Балаклавы активно действовали силы пво рф.
Взырвы связаны с атакой беспилотных аппаратов на город. Согласно данным жителей, от шести до десяти беспилотников были замечены на севере полуострова и в районе Арабатской стрелки. Также сообщается о сбивании дронов на юге от Севастополя.
Пока что оккупационные власти не предоставили официальных комментариев.
Канал "Крымский ветер", ссылаясь на информацию очевидцев, также утверждает, что в районе мыса Фиолент и жилого массива Балаклавы активно действовали силы пво рф.
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