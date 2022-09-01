В оккупированном селе Николаевской области российский военный изнасиловал 31-летнюю женщину

19:29 15 августа Киев, Украина

Сегодня, 15 августа, в полицию обратился житель Баштанского района и сообщил, что в марте, во время оккупации села, российский военный изнасиловал его дочь.



Об этом сообщает полиция Николаевской области.



В марте во время оккупации Баштанского района военнослужащие россии проводили фильтрационные мероприятия и проверяли всех жителей села. Во время такой проверки одного из домов российский военный изнасиловал 31-летнюю женщину, угрожая расправой ей и ее ребенку.



В настоящее время следователи возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".



Полицейские принимают меры по установлению личности подозреваемого.

"Ни один российский преступник не избежит ответственности за совершение преступлений, совершенных на территории Украины, в случае, если останутся в живых", - заключает полиция Николаевской области.

Напомним, что по состоянию на конец июля сотрудники полиции расследовали 21 уголовное дело по совершению военными рф сексуальных преступлений на территории Украины. Больше фактов сексуального насилия зафиксировали на Киевщине, Сумщине, Черниговщине.