В оккупированном Приморске россияне отбирают жилье у тех, кто эвакуировался

18:52 07 декабря Киев, Украина

Во временно захваченном Приморске Запорожской области россияне объявили, что если владельцы имущества не обратятся в оккупационную администрацию за документами то имущество отберут.



Исходя из данных сайта, созданный Силами специальных операций "Центр национального сопротивления"

"Враг практикует схему объявления имущества, которое они хотят отжать, якобы "бесхозяйственным". Списки объектов постоянно обновляются на сайте так называемой областной военной администрации оккупантов",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в перечне есть объекты недвижимости, транспортные средства, принадлежащие гражданам Украины, а также коммунальное и государственное имущество.



Относительно пустых квартир - в городах области оккупанты собирают информацию через руководителей ОСМД.



Ранее, во временно оккупированном Мариуполе начали формировать списки недвижимого имущества, владельцы которого покинули город из-за оккупации.



Все это имущество враг обозначает как "бесхозяйственное" и добавляет в соответствующий реестр. Если за год оккупанты не установят владельцев имущества, то оно должно перейти в муниципальную собственность.