В оккупированном Мелитополе россияне заявили о старте "национализации" авто

Во временно оккупированном Мелитополе российская администрация заявила о старте процесса регистрации автомобилей. Местные журналисты говорят, что под видом регистрации у горожан и бизнеса будут изымать имущество.
Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".
Российские оккупанты в Запорожской области уже заявляли, что "национализация", по их мнению, "необходимое и логическое действие".
Еще летом мэр города Иван Федоров рассказывал, что россияне начали отбирать авто юридических лиц на блок-постах, объявляя об их "национализации", а также отбирали бизнес. Главарь россиян в регионе владимир рогов, например, обещал "национализировать" имущество украинских бизнесменов, в частности Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Игоря Коломойского.
Мелитопольские журналисты говорят, что "регистрировать" автомобили оккупанты предлагают по правилам, по которым уже проходила "регистрация" недвижимости.
Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".
Российские оккупанты в Запорожской области уже заявляли, что "национализация", по их мнению, "необходимое и логическое действие".
Еще летом мэр города Иван Федоров рассказывал, что россияне начали отбирать авто юридических лиц на блок-постах, объявляя об их "национализации", а также отбирали бизнес. Главарь россиян в регионе владимир рогов, например, обещал "национализировать" имущество украинских бизнесменов, в частности Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Игоря Коломойского.
Мелитопольские журналисты говорят, что "регистрировать" автомобили оккупанты предлагают по правилам, по которым уже проходила "регистрация" недвижимости.
На данный момент известно, что автомобили без владельцев со всего оккупированного района свозят в Мелитополь, где дальше регистрируют на подставных лиц для продажи. По подобной схеме россияне действовали и во временно оккупированном Мариуполе.
Кроме того, на своем официальном сайте оккупационная администрация регулярно публикует списки обнаруженного "бесхозяйственного имущества", в которых уже числятся сотни "национализированных" автомобилей, большинство из которых принадлежат коммунальным и частным предприятиям.
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