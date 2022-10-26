В оккупированном Мелитополе россияне заявили о старте "национализации" авто

10:03 26 октября Киев, Украина

Во временно оккупированном Мелитополе российская администрация заявила о старте процесса регистрации автомобилей. Местные журналисты говорят, что под видом регистрации у горожан и бизнеса будут изымать имущество.



Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".



Российские оккупанты в Запорожской области уже заявляли, что "национализация", по их мнению, "необходимое и логическое действие".



Еще летом мэр города Иван Федоров рассказывал, что россияне начали отбирать авто юридических лиц на блок-постах, объявляя об их "национализации", а также отбирали бизнес. Главарь россиян в регионе владимир рогов, например, обещал "национализировать" имущество украинских бизнесменов, в частности Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Игоря Коломойского.



Мелитопольские журналисты говорят, что "регистрировать" автомобили оккупанты предлагают по правилам, по которым уже проходила "регистрация" недвижимости.

“У тех, кто не перерегистрирует свою жилплощадь и участки по российским законам, собственность изымают как бесхозную. "Национализированные" квартиры рашисты либо перепродают, либо заселяют туда своих солдат и других "гастролеров". Теперь очередь "национализации" дошла и до автомобилей мелитопольцев…на тех же правилах, как это было раньше с жильем. Незарегистрированные автомобили будут "национализированы" и им найдут "новых владельцев", - объясняют логику оккупантов журналисты.

На данный момент известно, что автомобили без владельцев со всего оккупированного района свозят в Мелитополь, где дальше регистрируют на подставных лиц для продажи. По подобной схеме россияне действовали и во временно оккупированном Мариуполе.

"Простая и понятная схема, которая позволит озолотиться многим коллаборантам", - заключают журналисты.

Кроме того, на своем официальном сайте оккупационная администрация регулярно публикует списки обнаруженного "бесхозяйственного имущества", в которых уже числятся сотни "национализированных" автомобилей, большинство из которых принадлежат коммунальным и частным предприятиям.