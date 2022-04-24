В оккупированном Мелитополе рашисты похитили консула Болгарии, – мэр

Совершая свои бесчинства на оккупированных территориях, рашисты не признают никакое международное право. В оккупированном Мелитополе российские военные похитили почетного консула Болгарии. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона.
Он также отметил, что в Украине уже похитили более 50 городских голов, 29 из них сейчас находятся в тюрьмах.
Также он рассказал, что уже четвертый день российские оккупанты не выпускают жителей, которые хотят уехать в сторону Запорожья.
Гуманитарные грузы блокируются, в городе нет наличных денег.
Ранее сообщалось, что мелитопольские партизаны уничтожили сотню оккупантов.
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