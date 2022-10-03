В оккупированном Мелитополе началась принудительная мобилизация

13:02 03 октября Киев, Украина

В оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области военные рф начали принудительную мобилизацию местного населения.



Об этом 3 октября в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Мужчин просто начали хватать на улицах. У нас за выходные есть большое количество примеров, когда просто подходят к мужчинам разного возраста, разной физической подготовки и просят подойти в комендатуру, чтобы стать на учет. Потом кого-то задерживают на несколько дней, а кого-то сразу отпускают. Но сейчас уже началась мобилизация во временно оккупированной Мелитопольщине", - подчеркнул он.

По словам Федорова, после "референдумов" оккупанты считают местное население гражданами рф.



Также мэр добавил, что местные жители пытаются эвакуироваться с оккупированных территорий и на блокпостах возникают огромные очереди.



Так, утром в понедельник в районе Васильевки собрались четыре тысячи человек, которые пытаются попасть на подконтрольную Украине территорию. При этом российские военные ввели систему пропусков и всячески тормозят процесс переезда, выпуская по полсотни граждан за сутки.