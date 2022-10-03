В оккупированном Мелитополе началась принудительная мобилизация

В оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области военные рф начали принудительную мобилизацию местного населения.
Об этом 3 октября в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По словам Федорова, после "референдумов" оккупанты считают местное население гражданами рф.
Также мэр добавил, что местные жители пытаются эвакуироваться с оккупированных территорий и на блокпостах возникают огромные очереди.
Так, утром в понедельник в районе Васильевки собрались четыре тысячи человек, которые пытаются попасть на подконтрольную Украине территорию. При этом российские военные ввели систему пропусков и всячески тормозят процесс переезда, выпуская по полсотни граждан за сутки.
Также мэр добавил, что местные жители пытаются эвакуироваться с оккупированных территорий и на блокпостах возникают огромные очереди.
Так, утром в понедельник в районе Васильевки собрались четыре тысячи человек, которые пытаются попасть на подконтрольную Украине территорию. При этом российские военные ввели систему пропусков и всячески тормозят процесс переезда, выпуская по полсотни граждан за сутки.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии