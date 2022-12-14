В оккупированном Мариуполе рашисты планируют снести целый квартал

15:59 14 декабря Киев, Украина

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты и коллаборанты задумали снести целый квартал во временно оккупированном городе



Он отметил, что пропагандистские паблики обнародовали карту с планами разрушения на базе Яндекса. Согласно им – в планах снести полностью квартал у завода Азовсталь в Левобережном районе Мариуполя. Это Морской бульвар и Азовстальская улица.

Андрющенко отметил, что там до сих пор живут мирные жители. Они остаются в полуразрушенных домах без света, газа и отопления.