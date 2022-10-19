В оккупированном Мариуполе рашисты демонтировали памятник жертвам голодомора

16:38 19 октября Киев, Украина

Оккупационные "власти" Мариуполя демонтировали мемориал Жертвам голодомора , установленный в центре города 18 лет назад. Примечательно, что находился он напротив драматического театра, который стал символом военных преступлений рашистов в Мариуполе.

Демонтаж памятника сопровождали агитационным роликом, в котором марионетки оккупантов рассказывают, что воюют не с памятником, а с

"дезинформацией на государственном уровне", а также о том, что голодомора в Украине не было.

Еще одна коллаборантка-преподаватель Приазовского государственного технического университета Ольга Шмачкова заявила, что жителям Мариуполя "не стоит раздражать души напоминаниями о трагедиях прошлого".

По разным данным, в 1932–1933 годах от 2,2 до 3,9 млн украинцев погибли от голода. В 2006 году законом Украины Голодомор признали геноцидом украинского народа.