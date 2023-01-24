В оккупированном Крыму снова обыскивают крымских татар

10:38 24 января Киев, Украина





Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность". Во временно захваченном Крыму в Джанкойском районе проходят обыски в домах крымских татар.Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

"С 4 часов утра продолжаются новые обыски в домах крымских татар. Жители Джанкойского района сообщают о действиях спецслужб по нескольким адресам",- говорится в сообщении.

Предположительно, обыски коснулись Экрема Кроша, брата политзаключенного Энвера Кроша.

"Крымская солидарность" со ссылкой на родственников сообщает, что в "3:57 позвонила жена Экрема и сказала, что кто-то стучит в ворота с требованием открыть", после чего связь была потеряна.



Кроме того, обыски проходят в доме Османа Абдуразакова – брата политзаключенного Эдема Бекирова из Джанкойской группы. А также в домах еще нескольких крымских татар: Айдера Асанова, Рефата Сейдаметова, Лемана Зекирьяева, Халила Мамбетова.