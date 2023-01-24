В оккупированном Крыму снова обыскивают крымских татар

Во временно захваченном Крыму в Джанкойском районе проходят обыски в домах крымских татар.
Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".
Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".
Предположительно, обыски коснулись Экрема Кроша, брата политзаключенного Энвера Кроша.
Кроме того, обыски проходят в доме Османа Абдуразакова – брата политзаключенного Эдема Бекирова из Джанкойской группы. А также в домах еще нескольких крымских татар: Айдера Асанова, Рефата Сейдаметова, Лемана Зекирьяева, Халила Мамбетова.
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