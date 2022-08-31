В оккупированном Крыму работает ПВО - СМИ

Как сообщают местные телеграм-каналы, в ночь на 22 августа в нескольких городах Крыма сработало ПВО, россияне подтвердили информацию о работе ПВО возле военного аэродрома "Бельбек".
Об этом заявил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram, телеграм-каналы.
Позже Развожаев добавил, что "системы ПВО отработали в Казачке в районе Мыса Херсонес".
Вместе с тем, местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщали о звуках взрывов в Севастополе, Бахчисарае, Евпатории и Новофедоровке.
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