В оккупированном Крыму работает ПВО - СМИ

08:11 22 августа Киев, Украина

Как сообщают местные телеграм-каналы, в ночь на 22 августа в нескольких городах Крыма сработало ПВО, россияне подтвердили информацию о работе ПВО возле военного аэродрома "Бельбек".

 
 
Об этом заявил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram, телеграм-каналы.
 
"Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории",- сообщил Развожаев.

Позже Развожаев добавил, что "системы ПВО отработали в Казачке в районе Мыса Херсонес".

Вместе с тем, местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщали о звуках взрывов в Севастополе, Бахчисарае, Евпатории и Новофедоровке.