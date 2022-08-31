В оккупированном Крыму работает ПВО - СМИ

08:11 22 августа Киев, Украина

Как сообщают местные телеграм-каналы, в ночь на 22 августа в нескольких городах Крыма сработало ПВО, россияне подтвердили информацию о работе ПВО возле военного аэродрома "Бельбек".

Об этом заявил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram, телеграм-каналы.

"Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории",- сообщил Развожаев.