В оккупированном Иловайске на Донетчине прогремели взрывы

08:38 08 октября Киев, Украина

В ночь на 8 октября несколько сильных взрывов произошли в оккупированном Иловайске Донецкой области, после чего начался пожар.

 
Соответствующие видео обнародованы в Сети.

Так, по данным росСМИ, в оккупированном россией населенном пункте произошло шесть взрывов. Утверждается, что ВСУ нанесли удар с помощью M142 HIMARS.

По словам очевидцев, в Иловайске был уничтожен топливный склад врага - железнодорожные цистерны.