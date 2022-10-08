В оккупированном Иловайске на Донетчине прогремели взрывы

В ночь на 8 октября несколько сильных взрывов произошли в оккупированном Иловайске Донецкой области, после чего начался пожар.
Соответствующие видео обнародованы в Сети.
Так, по данным росСМИ, в оккупированном россией населенном пункте произошло шесть взрывов. Утверждается, что ВСУ нанесли удар с помощью M142 HIMARS.
По словам очевидцев, в Иловайске был уничтожен топливный склад врага - железнодорожные цистерны.
Так, по данным росСМИ, в оккупированном россией населенном пункте произошло шесть взрывов. Утверждается, что ВСУ нанесли удар с помощью M142 HIMARS.
По словам очевидцев, в Иловайске был уничтожен топливный склад врага - железнодорожные цистерны.
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