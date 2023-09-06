В оккупированном Энергодаре дрон разнес штаб ОМОНа

18:10 28 августа Киев, Украина

28 августа во временно оккупированном Энергодаре раздался очередной взрыв. В результате операции «пострадала» импровизированная «казарма» подразделения росгвардии ОМОН «Ахмат-1».

Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в понедельник, 28 августа.

Спецоперацию проверили местное движение сопротивления совместно с разведчиками.



Пострадал личный состав оккупантов и припаркованные автомобили. В помещении начался пожар. Уточняется информация о количестве убитых и раненых «кадыровцев».



Оккупанты срочно эвакуировали местную военно-гражданскую администрацию. В настоящее время в Энергодаре проходят проверки и ограничен доступ к Интернету.