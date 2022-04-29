В оккупированном Донецке загорелась нефтебаза

Утром в пятницу, 29 апреля, во временно оккупированном Донецке загорелась нефтебаза.
Причина пожара неизвестна, но пропагандисты уже обвиняют во всем Украину.
О ЧП сообщают местные Telegram-каналы. Очевидцы поделились первыми кадрами.
Отмечается, что перед рассветом пожар вспыхнул на нефтебазе, расположенной в Кировском районе города.
На опубликованных в сети кадрах, снятых с частного сектора, за домами виднеется пламя и подымающийся в небо столб густого черного дыма.
Так называемые местные власти еще не прокомментировали инцидент. Вместе с тем в пропагандистских российских каналах в Telegram утверждают, якобы причиной пожара на нефтебазе стал "обстрел со стороны Украины".
О ЧП сообщают местные Telegram-каналы. Очевидцы поделились первыми кадрами.
Отмечается, что перед рассветом пожар вспыхнул на нефтебазе, расположенной в Кировском районе города.
На опубликованных в сети кадрах, снятых с частного сектора, за домами виднеется пламя и подымающийся в небо столб густого черного дыма.
Так называемые местные власти еще не прокомментировали инцидент. Вместе с тем в пропагандистских российских каналах в Telegram утверждают, якобы причиной пожара на нефтебазе стал "обстрел со стороны Украины".
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