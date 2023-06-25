В оккупированном Бердянске рашисты застрелили подростка

07:44 25 июня Киев, Украина

Вчера, 24 июня, вечером в оккупированном Бердянске прозвучали выстрелы. Как сообщил позже представитель оккупационной власти на территории Запорожской области Владислав Рогов, были убиты двое "проукраинских террористов". Известно, что одному из них было всего 16 лет.

"Подробности стрельбы в Бердянске - ликвидированы два проукраинских террориста. Приблизительно в 19 часов, когда население отдыхало с семьями на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов. В результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов террористов были блокированы" - заявил он.

В соцсетях сообщается, что одним из погибших был 16-летний Тигран Оганесян. Личность второго убитого россиянами украинца пока неизвестна.

Также опубликовано, как утверждается последнее видео, которое подросток записал перед смертью.

Сообщается, что Оганесян убил двух оккупантов.

Известно, что Тигран Оганесян и Никита Ханганов, оба 2006 года рождения, во временно оккупированном Бердянске получили обвинения от Следственного комитета рф в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Им грозило заключение сроком от 10 до 20 лет.