В оккупированной Макеевке расстреляли 8 человек, из них четверо - дети

16:13 27 декабря Киев, Украина

В оккупированном городе Макеевка Донецкой области расстреляли ромскую семью из восьми человек, среди которых четверо детей. Оккупационные власти заявили, что убийцы - обычные грабители и их якобы уже поймали, но советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предполагает, что убийство - дело рук "вагнеровцев".

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По данным так называемого "МВД ДНР", сообщение об обнаружении на территории одного из домовладений трупов восьми человек, в том числе четырех несовершеннолетних, поступило в дежурную часть в 21:15 в понедельник, 26 декабря. Отмечалось, что со двора угнали автомобиль "Skoda".



По данным СМИ, самому молодому убитому ребенку один год. Также погибли дети 7 и 9 лет.



Позже так называемое "МВД ДНР" отчиталось, что по горячим следам задержали троих подозреваемых. Сообщают, что все они судимые, и якобы "признались, что совершили преступление по корыстным мотивам, с целью угона автомобиля и ценного имущества" .



Мужчина потерявший семью рассказал на видео, что убили его дочь, внука, свата, двух дочерей свата и двух внуков свата. При этом людей убили без цели грабежа – на одной из женщин остались золотые украшения и в доме ничего не пропало. Забрали только автомобиль.



Оккупационные силовики заявили, что подозреваемым может грозить "высшая мера наказания", то есть смертная казнь.



В то же время Андрющенко подчеркнул, что массовое убийство может быть делом рук "вагнеровцев". По его словам, это преступление носило откровенно националистический характер, поскольку убитые – ромской национальности. Кроме того, все они имеют пулевые ранения в голову с близкого расстояния.



Андрющенко отметил, что сами макеевчане сообщали, что преступление совершили российские военные. Он предполагает, что подобные преступления могут совершаться и в дальнейшем, поскольку россия набрала на фронт "извергов и преступников, неонацистов и другой человеческий хлам".